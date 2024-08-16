https://sputniknews.jp/20240816/72370-18969652.html
台風7号の影響で停電、関東で約2370戸
台風7号の影響で停電、関東で約2370戸
Sputnik 日本
東京電力パワーグリッドによると、午前7時すぎの時点で関東地方ではあわせておよそ2370戸が停電している。 2024年8月16日, Sputnik 日本
2024-08-16T08:11+0900
2024-08-16T08:11+0900
2024-08-16T08:12+0900
台風
災害・事故・事件
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/530/27/5302779_0:4:3421:1928_1920x0_80_0_0_a7a68e026304de2cdd9a1c1c6ffb40aa.jpg
停電が発生しているのは茨城県つくば市、石岡市、下妻市で約1230戸、千葉県では船橋市で約750戸、神奈川県では真鶴町で約390戸となっている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/530/27/5302779_690:0:3421:2048_1920x0_80_0_0_06e516c67d95a1aecff1ee4ba3bdf8fe.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
台風, 災害・事故・事件
台風7号の影響で停電、関東で約2370戸
2024年8月16日, 08:11 (更新: 2024年8月16日, 08:12)
東京電力パワーグリッドによると、午前7時すぎの時点で関東地方ではあわせておよそ2370戸が停電している。
停電が発生しているのは茨城県つくば市、石岡市、下妻市で約1230戸、千葉県では船橋市で約750戸、神奈川県では真鶴町で約390戸となっている。