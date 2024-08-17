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グッバイ原発……ドイツが冷却塔を爆破
グッバイ原発……ドイツが冷却塔を爆破
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かつてドイツのエネルギー安全保障を象徴したグラーフェンラインフェルト原発の冷却塔がダイナマイトで爆破された。 2024年8月17日, Sputnik 日本
2024-08-17T13:26+0900
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️この原発（1345メガワット）は1981年から2015年まで稼働していたものの、ドイツの脱原発政策で運用が停止されていた。
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グッバイ原発……ドイツが冷却塔を爆破
2024年8月17日, 13:26 (更新: 2024年8月17日, 15:33)
かつてドイツのエネルギー安全保障を象徴したグラーフェンラインフェルト原発の冷却塔がダイナマイトで爆破された。
️この原発（1345メガワット）は1981年から2015年まで稼働していたものの、ドイツの脱原発政策で運用が停止されていた。