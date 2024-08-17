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ウクライナ兵24名が露クルスク州で一斉に投降
ウクライナ兵24名が露クルスク州で一斉に投降
Sputnik 日本
露クルスク州で越境作戦に参加していたウクライナ軍の第22独立機械化旅団に所属する兵士ら24名が州内の集落コマロフカでロシア側に投降した。 2024年8月17日, Sputnik 日本
2024-08-17T15:25+0900
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兵士らはロシア側が用意した投降用のチャンネルを利用して組織的に降伏した。ウクライナ軍はロシア側の対テロ作戦により越境作戦を次々と放棄している。先に精鋭部隊、第80空挺強襲旅団に所属する5人が同じくロシア側に投降していた。
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ウクライナ兵24名が露クルスク州で一斉に投降
2024年8月17日, 15:25 (更新: 2024年8月17日, 15:40)
露クルスク州で越境作戦に参加していたウクライナ軍の第22独立機械化旅団に所属する兵士ら24名が州内の集落コマロフカでロシア側に投降した。
兵士らはロシア側が用意した投降用のチャンネルを利用して組織的に降伏した。
ウクライナ軍はロシア側の対テロ作戦により越境作戦を次々と放棄している。先に精鋭部隊、第80空挺強襲旅団に所属する5人が同じくロシア側に投降していた。