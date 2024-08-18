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米財政赤字、バイデン政権下で過去最大に

米財政赤字、バイデン政権下で過去最大に

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バイデン政権発足から3年半で米財政赤字は6兆6000億ドル（約974兆1700億円）となり、統計を取り始めて以降最大となった。米財務省のデータに基づいてスプートニクが算出した。赤字は国債の発行によって賄われている。 2024年8月18日, Sputnik 日本

2024-08-18T22:56+0900

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バイデン氏が大統領に就任した2021年の財政赤字は2兆8000億ドル（対GDP比13％）だった。トランプ前政権下での財政赤字は計5兆6000億ドル。なお、1年間の赤字額が最も大きかったのは新型コロナウイルス感染症が流行した2020年で、3兆1000億ドル（対GDP比15.5％）だった。

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