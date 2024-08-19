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イスラエルで自動車爆発、男性1人が死亡 テロの可能性が浮上
イスラエルで自動車爆発、男性1人が死亡 テロの可能性が浮上
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イスラエルの都市テルアビブで現地時間18日夜、自動車が爆発した。 2024年8月19日, Sputnik 日本
2024-08-19T08:02+0900
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「タイムズ・オブ・イスラエル」によると、警察は当初、この事件をテロと関連づけていなかったが、テロの可能性が浮上。死亡した男性は「無実の民間人ではなく、爆発物を所持していた」として、警察は身元を確認する必要があると述べた。
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イスラエルで自動車爆発、男性1人が死亡 テロの可能性が浮上
イスラエルの都市テルアビブで現地時間18日夜、自動車が爆発した。
「タイムズ・オブ・イスラエル」によると、警察は当初、この事件をテロと関連づけていなかったが、テロの可能性が浮上。
死亡した男性は「無実の民間人ではなく、爆発物を所持していた」として、警察は身元を確認する必要があると述べた。