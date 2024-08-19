https://sputniknews.jp/20240819/1-18984901.html

イスラエルで自動車爆発、男性1人が死亡 テロの可能性が浮上

イスラエルで自動車爆発、男性1人が死亡 テロの可能性が浮上

Sputnik 日本

イスラエルの都市テルアビブで現地時間18日夜、自動車が爆発した。 2024年8月19日, Sputnik 日本

2024-08-19T08:02+0900

2024-08-19T08:02+0900

2024-08-19T08:02+0900

イスラエル

爆発

災害・事故・事件

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/13/18984983_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_19f75cecff30ee8e19d97c5009a553a7.jpg

「タイムズ・オブ・イスラエル」によると、警察は当初、この事件をテロと関連づけていなかったが、テロの可能性が浮上。死亡した男性は「無実の民間人ではなく、爆発物を所持していた」として、警察は身元を確認する必要があると述べた。

イスラエル

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

イスラエル, 爆発, 災害・事故・事件