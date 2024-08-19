https://sputniknews.jp/20240819/m70250-18986087.html
カムチャツカ M7.0の地震後、250回以上の余震
カムチャツカ M7.0の地震後、250回以上の余震
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ロシア極東・カムチャツカ半島沖で18日早朝に発生したマグニチュード（M）7.0の地震後、カムチャツカでは250回以上の余震が発生したという。ロシア科学アカデミー地球物理学局カムチャツカ支部が報告した。 2024年8月19日, Sputnik 日本
2024-08-19T12:58+0900
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同局は「集中的な余震が続いている」としたが、余震の数は減少しているという。M6.0を超える余震はなかった。現地時間18日午前7時10分（日本時間午前4時10分）ごろ、カムチャツカ沖でM7.0の地震が発生した。震源はペトロパブロフスク・カムチャツキーから108キロの地点。
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カムチャツカ M7.0の地震後、250回以上の余震
ロシア極東・カムチャツカ半島沖で18日早朝に発生したマグニチュード（M）7.0の地震後、カムチャツカでは250回以上の余震が発生したという。ロシア科学アカデミー地球物理学局カムチャツカ支部が報告した。
同局は「集中的な余震が続いている」としたが、余震の数は減少しているという。M6.0を超える余震はなかった。
現地時間18日午前7時10分（日本時間午前4時10分）ごろ、カムチャツカ沖でM7.0の地震が発生した。震源はペトロパブロフスク・カムチャツキーから108キロの地点。