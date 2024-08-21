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モスクワに向けドローン11機 「過去最大規模の攻撃試み」
モスクワに向けドローン11機 「過去最大規模の攻撃試み」
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露国防省は21日にかけての夜、モスクワ州上空で11機のドローンを撃墜したと発表した。モスクワ市のソビャーニン市長は「過去最大の攻撃試みの1つだ」と述べた。けが人や建物被害の報告は入っていない。 2024年8月21日, Sputnik 日本
2024-08-21T15:15+0900
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また、同省は露全土で少なくとも45機を撃墜したと発表。内訳はモスクワ州の11機のほか、ブリャンスク州で23機、ベルゴロド州で6機、カルーガ州で3機、クルスク州で2機となっている。
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モスクワに向けドローン11機 「過去最大規模の攻撃試み」
露国防省は21日にかけての夜、モスクワ州上空で11機のドローンを撃墜したと発表した。モスクワ市のソビャーニン市長は「過去最大の攻撃試みの1つだ」と述べた。けが人や建物被害の報告は入っていない。
また、同省は露全土で少なくとも45機を撃墜したと発表。内訳はモスクワ州の11機のほか、ブリャンスク州で23機、ベルゴロド州で6機、カルーガ州で3機、クルスク州で2機となっている。