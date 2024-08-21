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露中首相がモスクワで会談
露中首相がモスクワで会談
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ロシアのミハイル・ミシュスチン首相は21日、モスクワを訪問中している中国の李強首相と会談。両国間の貿易、文化交流発展などが議論され、このあと政府間文書の署名も予定されている。 2024年8月21日, Sputnik 日本
2024-08-21T16:58+0900
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露中首相がモスクワで会談
ロシアのミハイル・ミシュスチン首相は21日、モスクワを訪問中している中国の李強首相と会談。両国間の貿易、文化交流発展などが議論され、このあと政府間文書の署名も予定されている。