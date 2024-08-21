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7月の訪日外国人数、過去最高の329万人 露からは1.7倍超
7月の訪日外国人数、過去最高の329万人 露からは1.7倍超
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日本政府観光局によると、7月の訪日外国人客数は329万2500人に達し、6月に続き単月での史上最高記録を更新した。また、年初からは2106万人を超え、過去最速で2000万人を突破した。 2024年8月21日, Sputnik 日本
2024-08-21T22:30+0900
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内訳では中国がトップの77万6500人で、韓国（75万7700人）、台湾（57万1700人）、香港（27万9100人）、米国（25万1200人）となっている。香港、メキシコは単月過去最高を更新した。ロシアからの観光客は5700人で、昨年同期比で76％増えた。一方、直行便があった新型コロナ禍前の2019年（9005人）に比べると36.7％少なくなっている。
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7月の訪日外国人数、過去最高の329万人 露からは1.7倍超
日本政府観光局によると、7月の訪日外国人客数は329万2500人に達し、6月に続き単月での史上最高記録を更新した。また、年初からは2106万人を超え、過去最速で2000万人を突破した。
内訳では中国がトップの77万6500人で、韓国（75万7700人）、台湾（57万1700人）、香港（27万9100人）、米国（25万1200人）となっている。香港、メキシコは単月過去最高を更新した。
ロシアからの観光客は5700人で、昨年同期比で76％増えた。一方、直行便があった新型コロナ禍前の2019年（9005人）に比べると36.7％少なくなっている。