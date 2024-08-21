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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240821/821--18996386.html
特別軍事作戦　8月21日の概要　露国防省
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2024年8月21日, Sputnik 日本
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特別軍事作戦　8月21日の概要　露国防省

2024年8月21日, 23:34 (更新: 2024年8月22日, 05:33)
© Sputnik特別軍事作戦 8月21日の概要 露国防省
特別軍事作戦 8月21日の概要 露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 21.08.2024
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ロシア軍は航空隊、ドローン、ミサイル、大砲を用い、ウクライナ軍の人員、軍事機器の集積する131の地区に対して攻撃を行った。
ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の仏製AASM長距離精密誘導ミサイルAASM（ハンマー）7発、ウクライナ製対艦巡航ミサイル「ネプチューン」1発、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」の発射したロケット弾15発およびドローン63機を迎撃した。
ウクライナ軍が過去24時間で失った人員数は最多で2060人に上った。
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