特別軍事作戦　8月21日の概要　露国防省

ロシア軍は航空隊、ドローン、ミサイル、大砲を用い、ウクライナ軍の人員、軍事機器の集積する131の地区に対して攻撃を行った。

ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の仏製AASM長距離精密誘導ミサイルAASM（ハンマー）7発、ウクライナ製対艦巡航ミサイル「ネプチューン」1発、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」の発射したロケット弾15発およびドローン63機を迎撃した。

ウクライナ軍が過去24時間で失った人員数は最多で2060人に上った。