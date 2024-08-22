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2025年度は3兆円規模の融資が必要＝ウクライナ政府

2025年度は3兆円規模の融資が必要＝ウクライナ政府

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ウクライナでは紛争が続いているため、2025年も引き続き多額の外部資金を獲得する必要がある。現時点で不足額は227億ドル（3兆2972億円）に達する。 2024年8月22日, Sputnik 日本

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ウクライナ財務省によると、戦闘継続のリスク、安全保障・防衛部門への支出増加が予算不足の大きな要因だという。ウクライナは2024年、既に約247億ドルの外部支援を受けているが、年内に追加で135億ドルの融資を獲得する必要がある。ウクライナ最高会議のウスチノワ議員によると、予算不足は西側の資金援助で補填されていることから、仮に米国が支援をやめれば、残るG7諸国に要求せざるを得なくなるという。ゼレンスキー氏は2023年11月、430億ドル以上（6兆2450億円）の赤字を抱える2024年国家予算に関する法案に署名していた。

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