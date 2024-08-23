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親パレスチナ活動家らが米民主党大会を妨害、「中東から手を引け」
親パレスチナ活動家らが米民主党大会を妨害、「中東から手を引け」
Sputnik 日本
親パレスチナの活動家らがシカゴで開催されている民主党の全国大会を妨害した。 2024年8月23日, Sputnik 日本
2024-08-23T09:37+0900
2024-08-23T09:42+0900
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一部の活動家らは党大会の会場に侵入し、ガザ地区のジェノサイドを阻止するよう訴えたほか、会場の外ではバイデン大統領、ハリス副大統領らを戦争犯罪人と批判した。
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親パレスチナ活動家らが米民主党大会を妨害、「中東から手を引け」

2024年8月23日, 09:37 (更新: 2024年8月23日, 09:42)
© 写真親パレスチナ活動家らが米民主党大会を妨害、「中東から手を引け」
親パレスチナ活動家らが米民主党大会を妨害、「中東から手を引け」 - Sputnik 日本, 1920, 23.08.2024
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親パレスチナの活動家らがシカゴで開催されている民主党の全国大会を妨害した。
一部の活動家らは党大会の会場に侵入し、ガザ地区のジェノサイドを阻止するよう訴えたほか、会場の外ではバイデン大統領、ハリス副大統領らを戦争犯罪人と批判した。
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