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特別軍事作戦 8月17日～23日の概要 露国防省
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特別軍事作戦 8月17日～23日の概要 露国防省
2024年8月24日, 01:41
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特別軍事作戦 8月17日～23日の概要 露国防省
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ウクライナ軍の過去1週間の人的損失は最大1万6155人に上った。
ロシア軍は過去1週間でウクライナの軍事施設に対して16回の攻撃を実施、その中には防空システム「NASAMS」の保管施設も含まれている。
ロシア軍の「ツェントル（中央）」部隊は過去1週間で5つの集落を解放した。特別軍事作戦の展開ゾーンでは過去1週間でウクライナ兵29人が投降し、捕虜になった。
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