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ヒズボラがイスラエルに報復攻撃、320発以上のミサイル発射
ヒズボラがイスラエルに報復攻撃、320発以上のミサイル発射
Sputnik 日本
レバノンのイスラム主義組織「ヒズボラ」がイスラエルの軍事目標に向けて320発以上のミサイルを発射した。 2024年8月25日, Sputnik 日本
2024-08-25T13:40+0900
2024-08-25T14:54+0900
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先にヒズボラはベイルートに対するイスラエル軍の攻撃により上級司令官が殺害されたことを受け、攻撃の開始を発表した。今回のミサイル攻撃で司令部や兵舎を含む11の軍施設を破壊したとのこと。
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ヒズボラがイスラエルに報復攻撃、320発以上のミサイル発射

2024年8月25日, 13:40 (更新: 2024年8月25日, 14:54)
© 写真ヒズボラがイスラエルに報復攻撃、ミサイル80発を発射
ヒズボラがイスラエルに報復攻撃、ミサイル80発を発射 - Sputnik 日本, 1920, 25.08.2024
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レバノンのイスラム主義組織「ヒズボラ」がイスラエルの軍事目標に向けて320発以上のミサイルを発射した。
先にヒズボラはベイルートに対するイスラエル軍の攻撃により上級司令官が殺害されたことを受け、攻撃の開始を発表した。今回のミサイル攻撃で司令部や兵舎を含む11の軍施設を破壊したとのこと。
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