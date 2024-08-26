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円相場が一時1ドル＝143円台後半まで値上がり

円相場が一時1ドル＝143円台後半まで値上がり

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26日午前の東京外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝143円台 74～75銭まで値上がりした。 2024年8月26日, Sputnik 日本

2024-08-26T11:12+0900

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米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は23日、9月の会合で利下げに踏み切る考えを示唆した。この影響を受け、日米金利差の縮小を意識した円買い・ドル売りが進んだ。一方、東京株式市場では一時500円以上値下がりした。円高・ドル安の進行を受け、自動車株を中心に売り注文が目立っている。

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