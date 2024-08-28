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台風10号 計画運休など交通まとめ

台風10号 計画運休など交通まとめ

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台風10号の影響で29日以降、九州を中心に交通網の混乱が本格化する見込み。長距離移動を予定している人は、安全第一で旅程の変更や代替手段の確保の検討を。 2024年8月28日, Sputnik 日本

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