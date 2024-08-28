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トランプ氏、新たな起訴状提出に反発 「選挙妨害の試みだ」

トランプ氏、新たな起訴状提出に反発 「選挙妨害の試みだ」

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2021年の議会襲撃事件を巡りトランプ前米大統領の関与を捜査したスミス特別検察官は、起訴内容を一部修正した新たな起訴状を提出した。これを受けトランプ氏は、自身のSNS「トゥルース」で選挙妨害の試みだと非難した。 2024年8月28日, Sputnik 日本

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スミス特別検察官は27日、トランプ氏に対して昨年起訴した4つの罪状で新たな起訴状を提出した。検察側はトランプ氏の一部免責を認めた今年7月の最高裁の決定を踏まえ、起訴内容を一部修正した。

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