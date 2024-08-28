テレグラム創設者が勾留されている拘置所

© AP Photo / Tatan Syuflana, File ドゥーロフ氏 © AP Photo / Tatan Syuflana, File

SNS「テレグラム」創設者のパベル・ドゥーロフ氏が勾留されているとみられる拘置所。フランス・パリで最も犯罪率が高い地域の一つに隣接している。スプートニク特派員が現地から伝えた。