https://sputniknews.jp/20240828/19017457.html
テレグラム創設者が勾留されている拘置所
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SNS「テレグラム」創設者のパベル・ドゥーロフ氏が勾留されているとみられる拘置所。フランス・パリで最も犯罪率が高い地域の一つに隣接している。スプートニク特派員が現地から伝えた。 2024年8月28日, Sputnik 日本
2024-08-28T20:10+0900
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SNS「テレグラム」創設者のパベル・ドゥーロフ氏が勾留されているとみられる拘置所。フランス・パリで最も犯罪率が高い地域の一つに隣接している。スプートニク特派員が現地から伝えた。