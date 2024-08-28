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敦賀原発2号機、再稼働の不許可示す「審査書案」を了承＝原子力規制委

敦賀原発2号機、再稼働の不許可示す「審査書案」を了承＝原子力規制委

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原子力規制委員会は28日、福井県の敦賀原発2号機について、再稼働の前提となる審査に不合格としたことを示す「審査書案」を了承した。 2024年8月28日, Sputnik 日本

2024-08-28T12:05+0900

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敦賀原発2号機は、原子炉直下に活断層がある可能性が指摘されており、先月末、原子力規制庁の審査会合で原発の新規制基準に適合しないと判断された。原発の再稼働を事実上不許可とする判断は、2012年に規制委員会が発足して以降初の事例となる。今後は審査書案について一般からの意見公募を行い、正式に処分を決定する。

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