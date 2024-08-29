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新幹線、一部で計画運休 台風10号

新幹線、一部で計画運休 台風10号

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台風の影響による29、30日の #東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線の運行情報をまとめた。29日午後3時時点の情報で、予定は変更となる可能性がある。 2024年8月29日, Sputnik 日本

2024-08-29T15:50+0900

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🔻 九州新幹線29日：午後1時半時点で全線運転見合わせ（博多～鹿児島中央）。30日：始発から全線終日運転見合わせ。🔻 西九州新幹線29、30日ともに始発から終日運転見合わせ（武雄温泉～長崎）🔻 山陽新幹線29日：午後5時以降、広島～博多で計画運休。最終列車は以下の通り。博多方面：新大阪15時54分発、岡山16時43分発、広島17時20分発、博多18時22分着新大阪方面：博多17時36分発、広島18時43分発、岡山19時20分発、新大阪20時04分着30日：始発から午前10時頃まで、広島～博多で計画運休。新大阪～広島では運転予定だが、東海道新幹線との直通運転はない。🔻 東海道新幹線29日：計画運休はないが、運転見合わせの可能性あり。30日：三島～名古屋で終日計画運休。東京～三島、名古屋～新大阪では毎時上下2本程度、普通車全車自由席の「こだま（各駅停車）」を運転する。

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