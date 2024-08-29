【図説】クルスク原発の状況

国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長がこのほど、ウクライナ軍が攻撃を図ったクルスク原子力発電所を訪問し、同発電所周辺の状況を調査した。クルスク原発はロシア最大級の原発。現在の稼働状況についてインフォグラフィックでまとめた。