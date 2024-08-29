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【図説】クルスク原発の状況
【図説】クルスク原発の状況
Sputnik 日本
国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長がこのほど、ウクライナ軍が攻撃を図ったクルスク原子力発電所を訪問し、同発電所周辺の状況を調査した。クルスク原発はロシア最大級の原発。現在の稼働状況についてインフォグラフィックでまとめた。 2024年8月29日, Sputnik 日本
2024-08-29T06:07+0900
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インフォグラフィック, ロシア, ウクライナ, инфографика
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【図説】クルスク原発の状況
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国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長がこのほど、ウクライナ軍が攻撃を図ったクルスク原子力発電所を訪問し、同発電所周辺の状況を調査した。クルスク原発はロシア最大級の原発。現在の稼働状況についてインフォグラフィックでまとめた。