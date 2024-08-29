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令和の米騒動？最近の米不足について街の声は
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日本ではこのところ、全国的な米不足が続いている。そこでスプートニク特派員が街頭インタビューを行い、実際に米不足を感じるか、またその原因や食卓への影響ついて街の人に聞いてみた。 2024年8月29日, Sputnik 日本
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令和の米騒動？最近の米不足について街の声は
2024年8月29日, 10:20 (更新: 2024年8月29日, 12:50)
日本ではこのところ、全国的な米不足が続いている。そこでスプートニク特派員が街頭インタビューを行い、実際に米不足を感じるか、またその原因や食卓への影響ついて街の人に聞いてみた。