https://sputniknews.jp/20240829/19021453.html

日本の最低賃金、全国平均が過去最高に 大幅引き上げの県も

日本の最低賃金、全国平均が過去最高に 大幅引き上げの県も

Sputnik 日本

29日、2024年度の各都道府県の最低賃金が出揃った。厚生労働省の発表によると全国平均は1055円で過去最高となった。引き上げ額も51円と過去最大。 2024年8月29日, Sputnik 日本

2024-08-29T19:05+0900

2024-08-29T19:05+0900

2024-08-29T19:05+0900

国内

社会

経済

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/1d/19021287_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3acadd82dde6d1c416ddd12a59df0d1b.png

今年度、全国で最低賃金が1000円を超える都道府県は16に増加。また、27県が国が示した50円の引き上げ目安を上回った。中でも徳島県は84円増の980円に設定され、過去最大の引き上げを達成した。 最低賃金が全国で最も高いのは東京都の1163円で、最も低いのは秋田県の951円。地域間格差は212円で、前年の220円から8円縮小した。 新たな最低賃金は10月1日から順次適用される見込み。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 社会, 経済