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日本の最低賃金、全国平均が過去最高に 大幅引き上げの県も
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29日、2024年度の各都道府県の最低賃金が出揃った。厚生労働省の発表によると全国平均は1055円で過去最高となった。引き上げ額も51円と過去最大。 2024年8月29日, Sputnik 日本
2024-08-29T19:05+0900
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今年度、全国で最低賃金が1000円を超える都道府県は16に増加。また、27県が国が示した50円の引き上げ目安を上回った。中でも徳島県は84円増の980円に設定され、過去最大の引き上げを達成した。 最低賃金が全国で最も高いのは東京都の1163円で、最も低いのは秋田県の951円。地域間格差は212円で、前年の220円から8円縮小した。 新たな最低賃金は10月1日から順次適用される見込み。
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29日、2024年度の各都道府県の最低賃金が出揃った。厚生労働省の発表によると全国平均は1055円で過去最高となった。引き上げ額も51円と過去最大。
今年度、全国で最低賃金が1000円を超える都道府県は16に増加。また、27県が国が示した50円の引き上げ目安を上回った。中でも徳島県は84円増の980円に設定され、過去最大の引き上げを達成した。
最低賃金が全国で最も高いのは東京都の1163円で、最も低いのは秋田県の951円。地域間格差は212円で、前年の220円から8円縮小した。
新たな最低賃金は10月1日から順次適用される見込み。