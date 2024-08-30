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海自が豪伊独仏海軍と共同訓練 参加国との連携強化狙い

海自が豪伊独仏海軍と共同訓練 参加国との連携強化狙い

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海上自衛隊は30日、オーストラリア海軍、イタリア海軍、ドイツ海軍、フランス海軍と27～29日に共同訓練を実施したと発表した。目的は、海上自衛隊の戦術技量の向上および海上自衛隊と参加国海軍との連携強化。 2024年8月30日, Sputnik 日本

2024-08-30T22:26+0900

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海自によると、訓練は関東南方から沖縄東方で行われた。 海自からは護衛艦「いずも」、護衛艦「おおなみ」、潜水艦、P1哨戒機、豪・伊・独・仏からは駆逐艦や空母、フリゲート艦、哨戒艦、補給艦が参加した。 対空戦や実艦的対潜訓練などの各種戦術訓練が行われたという。

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