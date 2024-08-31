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ゼレンスキー氏、空軍司令官を解任
ゼレンスキー氏、空軍司令官を解任
Sputnik 日本
F16戦闘機の墜落事故後、ウクライナのゼレンスキー氏はオレシチュク空軍司令官（左側）を解任した。 2024年8月31日, Sputnik 日本
2024-08-31T08:49+0900
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その後、シルスキー総司令官はクリヴォノシュコ中将（右側）を空軍司令官代理に任命したと報告した。クリヴォノシュコ中将は以前、空軍部隊「中央」の司令官を務めていた。
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ウォロディミル・ゼレンスキー, 国際, ロシア, ウクライナ
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ゼレンスキー氏、空軍司令官を解任
2024年8月31日, 08:49 (更新: 2024年8月31日, 15:01)
F16戦闘機の墜落事故後、ウクライナのゼレンスキー氏はオレシチュク空軍司令官（左側）を解任した。
その後、シルスキー総司令官はクリヴォノシュコ中将（右側）を空軍司令官代理に任命したと報告した。クリヴォノシュコ中将は以前、空軍部隊「中央」の司令官を務めていた。