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さらばドイツ軍……ニジェールから撤退
さらばドイツ軍……ニジェールから撤退
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2023年に新たな政権が成立した西アフリカのニジェールではロシアとの安全保障協力が急速に進んでおり、西側の部隊は次々と撤退を決めている。 2024年8月31日, Sputnik 日本
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ニジェール軍のママネ・サニ・キアウ参謀長とドイツ軍のストラス・カールステン大佐は第101空軍基地を地元軍に譲渡する協定に署名した。
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さらばドイツ軍……ニジェールから撤退
2024年8月31日, 09:25 (更新: 2024年8月31日, 15:04)
2023年に新たな政権が成立した西アフリカのニジェールではロシアとの安全保障協力が急速に進んでおり、西側の部隊は次々と撤退を決めている。
ニジェール軍のママネ・サニ・キアウ参謀長とドイツ軍のストラス・カールステン大佐は第101空軍基地を地元軍に譲渡する協定に署名した。