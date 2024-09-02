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日本 今夏の平均気温が史上最高タイに
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気象庁は2日、2024年の夏（6月～8月）の全国平均気温が平年より1.76度高く、1898年の統計開始以来、昨年と並んで最も高かったと発表した。全国的に高気圧に覆われ、特に7月と8月は、太平洋高気圧の影響で西日本を中心に高温が続いた。 2024年9月2日, Sputnik 日本
2024-09-02T18:07+0900
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また、全国914地点のうち144地点で歴代1位の暑さを記録。栃木県佐野市では7月29日に41.0度を、三重県桑名市では8月9日に40.4度が観測されるなど、各地で危険な暑さが続いた。 日本の夏の平均気温は、変動はあるものの、長期的には100年ごとに約1.31度の割合で上昇しているという。
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日本 今夏の平均気温が史上最高タイに
気象庁は2日、2024年の夏（6月～8月）の全国平均気温が平年より1.76度高く、1898年の統計開始以来、昨年と並んで最も高かったと発表した。全国的に高気圧に覆われ、特に7月と8月は、太平洋高気圧の影響で西日本を中心に高温が続いた。
また、全国914地点のうち144地点で歴代1位の暑さを記録。栃木県佐野市では7月29日に41.0度を、三重県桑名市では8月9日に40.4度が観測されるなど、各地で危険な暑さが続いた。
日本の夏の平均気温は、変動はあるものの、長期的には100年ごとに約1.31度の割合で上昇しているという。