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ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
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特別軍事作戦 9月2日の概要 露国防省
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特別軍事作戦 9月2日の概要 露国防省
2024年9月2日, 22:59
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ウクライナ軍の過去24時間の人的損失は最多で1690人に上った。
ウクライナ軍はクルスク州方面で過去24時間で人員350人以上、装甲車両14台を失った。
ロシア軍「ツェントル」隊（中央方面隊）はドネツク人民共和国のスクチノエ村を解放した。
ロシア軍は2日にかけての深夜、ウクライナのエネルギー関連施設および航空機、ミサイル兵器の修理が行われていた軍産複合体に対し、高精密兵器およびドローンによる攻撃を行った。
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