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来年度予算概算要求 過去最大の117兆円超え

来年度予算概算要求 過去最大の117兆円超え

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日本財務省は4日、2025年度一般会計予算の概算要求総額が117兆6059億円に達したと発表した。24年度要求の114兆3852億円を上回り、2年連続で過去最大を更新。4年連続で110兆円を突破した。 2024年9月4日, Sputnik 日本

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防衛費や社会保障費、金利上昇による国債利払い費の増加が要因とみられる。財務省は12月下旬に当初予算案を取りまとめる方針。今回の概算要求では、事業内容の詳細や金額が未定の「事項要求」が認められている。原油価格・物価高騰対策などの費用が追加されれば、予算規模はさらに拡大する可能性がある。

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