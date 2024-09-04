https://sputniknews.jp/20240904/117-19041287.html
来年度予算概算要求 過去最大の117兆円超え
来年度予算概算要求 過去最大の117兆円超え
Sputnik 日本
日本財務省は4日、2025年度一般会計予算の概算要求総額が117兆6059億円に達したと発表した。24年度要求の114兆3852億円を上回り、2年連続で過去最大を更新。4年連続で110兆円を突破した。 2024年9月4日, Sputnik 日本
2024-09-04T17:48+0900
2024-09-04T17:48+0900
2024-09-04T17:48+0900
国内
経済
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/04/19041348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9df72f55eaaa7ac908787f9904573f9.png
防衛費や社会保障費、金利上昇による国債利払い費の増加が要因とみられる。財務省は12月下旬に当初予算案を取りまとめる方針。今回の概算要求では、事業内容の詳細や金額が未定の「事項要求」が認められている。原油価格・物価高騰対策などの費用が追加されれば、予算規模はさらに拡大する可能性がある。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/04/19041348_365:0:1805:1080_1920x0_80_0_0_6888bac3f740f99287c320b8bd8b101b.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, 経済
来年度予算概算要求 過去最大の117兆円超え
日本財務省は4日、2025年度一般会計予算の概算要求総額が117兆6059億円に達したと発表した。24年度要求の114兆3852億円を上回り、2年連続で過去最大を更新。4年連続で110兆円を突破した。
防衛費や社会保障費、金利上昇による国債利払い費の増加が要因とみられる。財務省は12月下旬に当初予算案を取りまとめる方針。
今回の概算要求では、事業内容の詳細や金額が未定の「事項要求」が認められている。原油価格・物価高騰対策などの費用が追加されれば、予算規模はさらに拡大する可能性がある。