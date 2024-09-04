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ウクライナのクレバ外相が辞表提出
ウクライナのクレバ外相が辞表提出
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ウクライナのドミトロ・クレバ外相が、4日付で辞表を提出した。ウクライナ最高議会（ラーダ）のステファンチュク議長が明らかにした。近く本会議で承認され、正式に解任される見込み。 2024年9月4日, Sputnik 日本
2024-09-04T15:18+0900
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これまでにマリュシカ司法相のほか、環境相、産業戦略分野担当相、副首相ら政府高官が相次いで辞表を提出。ゼレンスキー政権内で大規模な人事異動が行われていると報じられていた。
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ウクライナのドミトロ・クレバ外相が、4日付で辞表を提出した。ウクライナ最高議会（ラーダ）のステファンチュク議長が明らかにした。近く本会議で承認され、正式に解任される見込み。
これまでにマリュシカ司法相のほか、環境相、産業戦略分野担当相、副首相ら政府高官が相次いで辞表を提出。ゼレンスキー政権内で大規模な人事異動が行われていると報じられていた。