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対露制裁は日本の国益を損失＝木村三浩氏

対露制裁は日本の国益を損失＝木村三浩氏

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「日本の『明るい未来』構築を阻害する最も大きな国内問題、また外交問題は何か」というスプートニクの質問に対し、「一水会」代表の木村三浩氏は「日本はロシアへの経済制裁で西側偏重に陥り、国益を損失した」と指摘した。 2024年9月5日, Sputnik 日本

2024-09-05T19:20+0900

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日本の愛国者団体「一水会」の木村代表は、露極東ウラジオストクで開催されている東方経済フォーラム2024（EEF2024）で登壇。対米従属、西側偏重の日本の外交政策を批判し、露日平和条約締結の必要性を訴えた。

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