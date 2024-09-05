日本
https://sputniknews.jp/20240905/eef-19046677.html
【EEFプーチン氏登壇】原発攻撃について　「非常に危険なテロ」
【EEFプーチン氏登壇】原発攻撃について　「非常に危険なテロ」
Sputnik 日本
プーチン大統領は、クルスク原発とザポロジエ原発への攻撃に関して、ロシアが同様の対応をとった場合、欧州で何が起こるのかは想像するしかないと述べた。 2024年9月5日, Sputnik 日本
2024-09-05T17:49+0900
2024-09-05T19:23+0900
ロシア
原発
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/05/19046513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91fca3cd9548ee265fd9e0f13c95e966.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/05/19046513_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_f0a4f82b30d4e8fcfa09782c2040e21b.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ロシア, 原発, 国際
ロシア, 原発, 国際

【EEFプーチン氏登壇】原発攻撃について　「非常に危険なテロ」

2024年9月5日, 17:49 (更新: 2024年9月5日, 19:23)
© Sputnikプーチン氏
プーチン氏 - Sputnik 日本, 1920, 05.09.2024
© Sputnik
サイン
プーチン大統領は、クルスク原発とザポロジエ原発への攻撃に関して、ロシアが同様の対応をとった場合、欧州で何が起こるのかは想像するしかないと述べた。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала