【EEFプーチン氏登壇】原発攻撃について 「非常に危険なテロ」

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プーチン大統領は、クルスク原発とザポロジエ原発への攻撃に関して、ロシアが同様の対応をとった場合、欧州で何が起こるのかは想像するしかないと述べた。