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【EEFプーチン氏登壇】原発攻撃について 「非常に危険なテロ」
【EEFプーチン氏登壇】原発攻撃について 「非常に危険なテロ」
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プーチン大統領は、クルスク原発とザポロジエ原発への攻撃に関して、ロシアが同様の対応をとった場合、欧州で何が起こるのかは想像するしかないと述べた。 2024年9月5日, Sputnik 日本
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【EEFプーチン氏登壇】原発攻撃について 「非常に危険なテロ」
2024年9月5日, 17:49 (更新: 2024年9月5日, 19:23)
プーチン大統領は、クルスク原発とザポロジエ原発への攻撃に関して、ロシアが同様の対応をとった場合、欧州で何が起こるのかは想像するしかないと述べた。