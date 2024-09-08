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金正恩氏、海軍基地の建設予定地を視察
金正恩氏、海軍基地の建設予定地を視察
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北朝鮮の金正恩総書記は、大型艦艇や潜水艦の駐留が予定されている新たな海軍基地の建設予定地を視察した。朝鮮中央通信（KCNA）が報じた。 2024年9月8日, Sputnik 日本
2024-09-08T13:12+0900
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金正恩氏は、近く大型艦艇や潜水艦を保有することになるが、現在利用可能な停泊施設では収容できないため、海軍基地の建設は喫緊の課題であると強調した。同通信はまた、金正恩氏が6日、砲兵部隊の幹部を育成する学校を視察したと伝えた。
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金正恩氏、海軍基地の建設予定地を視察
北朝鮮の金正恩総書記は、大型艦艇や潜水艦の駐留が予定されている新たな海軍基地の建設予定地を視察した。朝鮮中央通信（KCNA）が報じた。
「強力な軍隊を建設するという我が党の路線と方針を一貫して実行するため、金正恩同志は海軍基地建設の準備状況を視察し、その方向性や路線を示した」
金正恩氏は、近く大型艦艇や潜水艦を保有することになるが、現在利用可能な停泊施設では収容できないため、海軍基地の建設は喫緊の課題であると強調した。
同通信はまた、金正恩氏が6日、砲兵部隊の幹部を育成する学校を視察したと伝えた。