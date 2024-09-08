🎥 中国 ドローンが高層ビル火災を瞬時に消火



🔥 中国の福州市でドローンを使った高層建築の消火訓練で実施され、20秒で130メートルの高さまで上昇したドローンが総面積500平方メートルの火災を見事消し止めた。



使用されたのは消防用ドローン大手のFuzhou Zhongyue Aviation社のZY-XF50機。… pic.twitter.com/pcajo5P5dV