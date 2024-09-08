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中国 ドローンが高層ビル火災を瞬時に消火
中国 ドローンが高層ビル火災を瞬時に消火
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中国の福州市でドローンを使った高層建築の消火訓練で実施され、20秒で130メートルの高さまで上昇したドローンが総面積500平方メートルの火災を見事消し止めた。 2024年9月8日, Sputnik 日本
2024-09-08T23:03+0900
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使用されたのは消防用ドローン大手のFuzhou Zhongyue Aviation社のZY-XF50機。ドローンに直径50ミリ以下の消防用ホースを接続し、特殊な消火剤を散布した。なお、火災現場は訓練目的で特別に設置されたもの。
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中国の福州市でドローンを使った高層建築の消火訓練で実施され、20秒で130メートルの高さまで上昇したドローンが総面積500平方メートルの火災を見事消し止めた。
使用されたのは消防用ドローン大手のFuzhou Zhongyue Aviation社のZY-XF50機。ドローンに直径50ミリ以下の消防用ホースを接続し、特殊な消火剤を散布した。なお、火災現場は訓練目的で特別に設置されたもの。