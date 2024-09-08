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立憲民主党・代表選、4候補が自民党の取り組み批判で論戦

立憲民主党・代表選、4候補が自民党の取り組み批判で論戦

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7日に告示された立憲民主党の代表選挙の候補者4人（野田佳彦元首相、枝野幸男前代表、泉健太代表、吉田晴美氏）は8日、NHKの「日曜討論」に出演し、自民党の政治改革への取り組みが不十分だと批判した。 2024年9月8日, Sputnik 日本

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また、次期衆院選に向けた野党連携のあり方について、枝野氏は「裏金議員を倒すという最大の課題は、他党にも理解してもらえると思う」と指摘。泉代表も「各野党に対し、自民党を倒すための最大限の協力を呼びかけたい」と述べ、裏金議員への対抗馬擁立を目指す意見が相次いだ。立憲民主党の代表選挙は23日に投開票が行われる。

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