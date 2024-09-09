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4〜6月の実質GDP、年率2.9％増に下方修正

4〜6月の実質GDP、年率2.9％増に下方修正

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内閣府は9日、先月15日に発表された2024年4～6月期の国内総生産（GDP）の改定値を発表。物価変動の影響を除く実質の季節調整値は1〜3月期に比べて0.7％増、これが1年間続いた場合の年率に換算すると2.9％増に下方修正した。 2024年9月9日, Sputnik 日本

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8月15日発表の速報値は前期比0.8％増、年率3.1％増だった。最新の統計を反映したところ、個人消費は速報値の1.0％増から前期比0.9％増へ引き下げた。菓子類の消費が減ったとされている。このほか、企業の設備投資が0.8％増（速報値0.9％増）、公共投資は4.1％増（同4.5％増）にそれぞれ下方修正された。

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