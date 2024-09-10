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アップルが生成AI対応のiPhone16を発表 価格据え置き
アップルが生成AI対応のiPhone16を発表 価格据え置き
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米アップルは9日、最新のiPhone16の4機種を発表した。13日から予約を受け付け、20日から発売する。日本での販売価格は12万4800円からで、iPhone15から価格を据え置いた。 2024年9月10日, Sputnik 日本
2024-09-10T08:03+0900
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独自の生成AI（人工知能）「アップルインテリジェンス」が搭載される点が最大の特徴。メールの下書き・要約や、写真の背景に写り込んだ物の削除、オリジナル絵文字の生成など多くの新機能を持つ。ただし、日本語の提供は2025年以降となる。また、側面には任意の機能を割り当てられる「アクションボタン」と、カメラ機能のクイック起動やズーム倍率調整などに使える「カメラコントロール」が新設された。iPhoneのほか、Apple Watch、AirPodsなどの新製品も発表された。
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アップルが生成AI対応のiPhone16を発表 価格据え置き
米アップルは9日、最新のiPhone16の4機種を発表した。13日から予約を受け付け、20日から発売する。日本での販売価格は12万4800円からで、iPhone15から価格を据え置いた。
独自の生成AI（人工知能）「アップルインテリジェンス」が搭載される点が最大の特徴。メールの下書き・要約や、写真の背景に写り込んだ物の削除、オリジナル絵文字の生成など多くの新機能を持つ。ただし、日本語の提供は2025年以降となる。
また、側面には任意の機能を割り当てられる「アクションボタン」と、カメラ機能のクイック起動やズーム倍率調整などに使える「カメラコントロール」が新設された。
iPhoneのほか、Apple Watch、AirPodsなどの新製品も発表された。