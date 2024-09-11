https://sputniknews.jp/20240911/13-19072584.html
台風13号「バビンカ」が発生 三連休には沖縄に接近か
台風13号「バビンカ」が発生 三連休には沖縄に接近か
Sputnik 日本
10日21時ごろ夜、マリアナ諸島付近で台風13号「バビンカ」が発生。台風は、勢力を強めながら北西に進み、週末の三連休に沖縄に近づくおそれがある。 2024年9月11日, Sputnik 日本
2024-09-11T01:42+0900
2024-09-11T01:42+0900
2024-09-11T01:42+0900
国内
沖縄
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/0b/19072645_0:0:2451:1378_1920x0_80_0_0_3521afb354723b584aec3a69164cb52e.png
気象庁が発表によれば、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルに達している。沖縄の近海では暴風域を伴う恐れがある。
国内
沖縄
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/0b/19072645_131:0:1968:1378_1920x0_80_0_0_f86a3398aeb8753d93c8be40379adada.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, 沖縄
台風13号「バビンカ」が発生 三連休には沖縄に接近か
10日21時ごろ夜、マリアナ諸島付近で台風13号「バビンカ」が発生。台風は、勢力を強めながら北西に進み、週末の三連休に沖縄に近づくおそれがある。
気象庁が発表によれば、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルに達している。沖縄の近海では暴風域を伴う恐れがある。
先週、フィリピン、中国、ベトナムを襲ったスーパー台風11号（ヤギ）は3カ国で少なくとも45人の死者を出した。台風11号も12号も日本への直接的な影響はなかった。