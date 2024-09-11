日本
https://sputniknews.jp/20240911/13-19072584.html
台風13号「バビンカ」が発生　三連休には沖縄に接近か
台風13号「バビンカ」が発生　三連休には沖縄に接近か
Sputnik 日本
10日21時ごろ夜、マリアナ諸島付近で台風13号「バビンカ」が発生。台風は、勢力を強めながら北西に進み、週末の三連休に沖縄に近づくおそれがある。 2024年9月11日, Sputnik 日本
2024-09-11T01:42+0900
2024-09-11T01:42+0900
国内
沖縄
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/0b/19072645_0:0:2451:1378_1920x0_80_0_0_3521afb354723b584aec3a69164cb52e.png
気象庁が発表によれば、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルに達している。沖縄の近海では暴風域を伴う恐れがある。
国内
沖縄
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/0b/19072645_131:0:1968:1378_1920x0_80_0_0_f86a3398aeb8753d93c8be40379adada.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
国内, 沖縄
国内, 沖縄

台風13号「バビンカ」が発生　三連休には沖縄に接近か

2024年9月11日, 01:42
© 写真 : 気象庁のHPより台風13号の経路図（気象庁のHPより）
台風13号の経路図（気象庁のHPより） - Sputnik 日本, 1920, 11.09.2024
© 写真 : 気象庁のHPより
サイン
10日21時ごろ夜、マリアナ諸島付近で台風13号「バビンカ」が発生。台風は、勢力を強めながら北西に進み、週末の三連休に沖縄に近づくおそれがある。
気象庁が発表によれば、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルに達している。沖縄の近海では暴風域を伴う恐れがある。

先週、フィリピン、中国、ベトナムを襲ったスーパー台風11号（ヤギ）は3カ国で少なくとも45人の死者を出した。台風11号も12号も日本への直接的な影響はなかった。

国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала