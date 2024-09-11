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ロシア海軍、超音速巡航ミサイルの発射を訓練
ロシア海軍、超音速巡航ミサイルの発射を訓練
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... 2024年9月11日, Sputnik 日本
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この演習はモイセエフ海軍司令官による指導の下で実施されている。太平洋と北極海、地中海、カスピ海、バルト海の海域で行われるこの演習には、400隻以上の軍艦、潜水艦、補助艦隊支援艦艇に加え、120機以上の航空機と海軍航空ヘリコプターが参加している。
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ロシア海軍、超音速巡航ミサイルの発射を訓練
2024年9月11日, 12:40 (更新: 2024年9月11日, 13:18)
9月16日まで開催されるOcean-2024軍事演習中、太平洋艦隊は巡航ミサイル「オーニクス」（マッハ2.6、射程300キロ）と「3M24ウラン」（マッハ0.8、射程130キロ）を発射したほか、北方艦隊はフリゲート艦「アドミラル・ゴロフコ」から艦船発射型巡航ミサイル「カリブル」（マッハ2.9、射程200キロ）を発射した。
この演習はモイセエフ海軍司令官による指導の下で実施されている。太平洋と北極海、地中海、カスピ海、バルト海の海域で行われるこの演習には、400隻以上の軍艦、潜水艦、補助艦隊支援艦艇に加え、120機以上の航空機と海軍航空ヘリコプターが参加している。