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ペルーのフジモリ元大統領が死去

ペルーのフジモリ元大統領が死去

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南米ペルーで日系人として初めて大統領に就任したフジモリ元大統領(86)が11日、亡くなった。 娘のケイコ氏がSNSで明らかにした。 2024年9月12日, Sputnik 日本

2024-09-12T08:51+0900

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フジモリ元大統領は1996年、日本大使公邸人質事件で救出作戦を指揮した経歴を持つ。テロや人権侵害の撲滅に向けて力を発揮した。一方、言論統制や権力への執着などで批判もされていた。

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