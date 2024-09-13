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金総書記がウラン濃縮施設を視察＝北朝鮮メディア
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金正恩総書記は核兵器研究所と兵器級核物質の生産基地を訪れてウランの濃縮施設を視察した。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」が報じた。 2024年9月13日, Sputnik 日本
2024-09-13T08:28+0900
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「労働新聞」は金総書記が核兵器研究所と兵器級の核物質を生産する基地を訪れ、ウランの濃縮施設を視察したと伝えた。金総書記はウランを濃縮するための遠心分離機をさらに増やすほか、新型遠心分離機の導入計画も進めるように指示し、「兵器級の核物質を生産する基盤」を強化するよう命じたとのこと。
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金総書記がウラン濃縮施設を視察＝北朝鮮メディア
2024年9月13日, 08:28 (更新: 2024年9月13日, 10:26)
金正恩総書記は核兵器研究所と兵器級核物質の生産基地を訪れてウランの濃縮施設を視察した。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」が報じた。
「労働新聞」は金総書記が核兵器研究所と兵器級の核物質を生産する基地を訪れ、ウランの濃縮施設を視察したと伝えた。
金総書記はウランを濃縮するための遠心分離機をさらに増やすほか、新型遠心分離機の導入計画も進めるように指示し、「兵器級の核物質を生産する基盤」を強化するよう命じたとのこと。