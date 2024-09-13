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ロシア航空宇宙軍、新型のSu-57とSu-35S戦闘機を受領

ロシア航空宇宙軍、新型のSu-57とSu-35S戦闘機を受領

Sputnik 日本

「統一航空機製造会社は、ロシア航空宇宙軍に新型の航空機Su-57とSu-35Sを納入した。第5世代戦闘機は工場でのテストサイクルをすべて終了し、ロシア国防省のパイロットによるさまざまな動作モードでの試験が行われている」統一航空機製造会社はこのように発表した。 2024年9月13日, Sputnik 日本

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ロシア軍に納入された戦闘機は優れた飛行性能が特徴。

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