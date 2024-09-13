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ロシア航空宇宙軍、新型のSu-57とSu-35S戦闘機を受領
ロシア航空宇宙軍、新型のSu-57とSu-35S戦闘機を受領
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「統一航空機製造会社は、ロシア航空宇宙軍に新型の航空機Su-57とSu-35Sを納入した。第5世代戦闘機は工場でのテストサイクルをすべて終了し、ロシア国防省のパイロットによるさまざまな動作モードでの試験が行われている」統一航空機製造会社はこのように発表した。 2024年9月13日, Sputnik 日本
2024-09-13T05:17+0900
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ロシア軍に納入された戦闘機は優れた飛行性能が特徴。
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ロシア航空宇宙軍、新型のSu-57とSu-35S戦闘機を受領
「統一航空機製造会社は、ロシア航空宇宙軍に新型の航空機Su-57とSu-35Sを納入した。第5世代戦闘機は工場でのテストサイクルをすべて終了し、ロシア国防省のパイロットによるさまざまな動作モードでの試験が行われている」統一航空機製造会社はこのように発表した。
ロシア軍に納入された戦闘機は優れた飛行性能が特徴。
Su-57は戦闘機と攻撃機の機能を兼ね備えている。
Su-57は敵に気づかれずに行動する能力を持っている。
Su-35SはSu-27ファミリーの進化の頂点。その高精度のホーミングミサイルは地上および水上の目標を効果的に攻撃することができる。