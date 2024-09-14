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防衛ジャーナリストの半田滋氏「米国が喜ぶ政策をとるのが自民の伝統」 【Part.2】
防衛ジャーナリストの半田滋氏「米国が喜ぶ政策をとるのが自民の伝統」 【Part.2】
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法政大学兼任講師、海上保安庁政策アドバイザーを務める防衛ジャーナリストの半田滋氏は、総裁選候補者は全員が安保3文書の賛成者であり、米国は自国にとって得策の安保条約を解消するはずはないため、どの人物が選ばれても自民党の政策に変化はないと見ている。 2024年9月14日, Sputnik 日本
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防衛ジャーナリストの半田滋氏「米国が喜ぶ政策をとるのが自民の伝統」 【Part.2】
2024年9月14日, 12:54 (更新: 2024年9月14日, 13:23)
法政大学兼任講師、海上保安庁政策アドバイザーを務める防衛ジャーナリストの半田滋氏は、総裁選候補者は全員が安保3文書の賛成者であり、米国は自国にとって得策の安保条約を解消するはずはないため、どの人物が選ばれても自民党の政策に変化はないと見ている。