https://sputniknews.jp/20240914/19085976.html
金正恩氏、訓練施設でライフルを試し撃ち
金正恩氏、訓練施設でライフルを試し撃ち
Sputnik 日本
北朝鮮の金正恩総書記は13日、核兵器研究所と兵器級核物質の生産基地の他に、朝鮮人民軍の特殊作戦部隊の訓練基地も視察した。朝鮮中央通信が報じた。 2024年9月14日, Sputnik 日本
2024-09-14T01:31+0900
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訓練基地でライフルを持った金正恩氏の画像がSNS上で拡散されている。
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金正恩氏、訓練施設でライフルを試し撃ち
北朝鮮の金正恩総書記は13日、核兵器研究所と兵器級核物質の生産基地の他に、朝鮮人民軍の特殊作戦部隊の訓練基地も視察した。朝鮮中央通信が報じた。
訓練基地でライフルを持った金正恩氏の画像がSNS上で拡散されている。