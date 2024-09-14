https://sputniknews.jp/20240914/19086446.html
ロシアの対潜哨戒機、日本海上で潜水艦の合同捜索訓練を実施
ロシアの対潜哨戒機、日本海上で潜水艦の合同捜索訓練を実施
Sputnik 日本
大規模演習「オケアン2024（Ocean-2024）」の一環で、ロシア太平洋艦隊海軍航空隊の対潜哨戒機8機が、日本海上で仮想敵の潜水艦を合同で捜索する訓練を行った。ロシア国防省が発表し、動画を公開した。 2024年9月14日, Sputnik 日本
2024-09-14T02:37+0900
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訓練では、太平洋艦隊のディーゼル潜水艦が「敵」の役割を担った。対潜航空機の乗員たちは、飛行任務を遂行する際、独立した合同捜索や潜水艦の識別、レーダーや水中音響装置を使った追跡の戦術技量を向上させた。
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ロシアの対潜哨戒機、日本海上で潜水艦の合同捜索訓練を実施
大規模演習「オケアン2024（Ocean-2024）」の一環で、ロシア太平洋艦隊海軍航空隊の対潜哨戒機8機が、日本海上で仮想敵の潜水艦を合同で捜索する訓練を行った。ロシア国防省が発表し、動画を公開した。
訓練では、太平洋艦隊のディーゼル潜水艦が「敵」の役割を担った。対潜航空機の乗員たちは、飛行任務を遂行する際、独立した合同捜索や潜水艦の識別、レーダーや水中音響装置を使った追跡の戦術技量を向上させた。