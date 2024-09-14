https://sputniknews.jp/20240914/19086719.html
米国、「ロシア・セヴォードニャ」とそのCEOに制裁発動＝米財務省
米国、「ロシア・セヴォードニャ」とそのCEOに制裁発動＝米財務省
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米国は、露メディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニクの親会社）とそのドミトリー・キセリョフ最高経営責任者（CEO）に対して制裁発動した。米財務省が発表した。 2024年9月14日, Sputnik 日本
2024-09-14T03:50+0900
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米財務省は、「ロシア・セヴォードニャ」とのすべての金銭取引を整理して終了する期限を11月13日と定めた。
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米国、「ロシア・セヴォードニャ」とそのCEOに制裁発動＝米財務省
米国は、露メディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニクの親会社）とそのドミトリー・キセリョフ最高経営責任者（CEO）に対して制裁発動した。米財務省が発表した。
米財務省は、「ロシア・セヴォードニャ」とのすべての金銭取引を整理して終了する期限を11月13日と定めた。