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防衛ジャーナリストの半田滋氏「日本は平和国家から、武力を持った普通の国へ」【Part.1】
防衛ジャーナリストの半田滋氏「日本は平和国家から、武力を持った普通の国へ」【Part.1】
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法政大学兼任講師、海上保安庁政策アドバイザーを務める防衛ジャーナリストの半田滋氏は、憲法に反して、自衛隊を専守防衛、敵基地攻撃ができる軍隊へと変えたのは安倍政権の安保法制と岸田政権の安保3文書であり、これによって日本は「平和国家から、武力を持った普通の国へ変わった」と指摘している。#スプートニクのビデオ 2024年9月14日, Sputnik 日本
2024-09-14T07:42+0900
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防衛ジャーナリストの半田滋氏「日本は平和国家から、武力を持った普通の国へ」【Part.1】
法政大学兼任講師、海上保安庁政策アドバイザーを務める防衛ジャーナリストの半田滋氏は、憲法に反して、自衛隊を専守防衛、敵基地攻撃ができる軍隊へと変えたのは安倍政権の安保法制と岸田政権の安保3文書であり、これによって日本は「平和国家から、武力を持った普通の国へ変わった」と指摘している。#スプートニクのビデオ