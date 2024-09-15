https://sputniknews.jp/20240915/1418-19093586.html
大型台風14号「プラサン」発生 18日あたりに沖縄に接近か
大型台風14号「プラサン」発生 18日あたりに沖縄に接近か
Sputnik 日本
日本時間15日21時ごろ、マリアナ諸島で大型の台風14号「プラサン」が発生した。台風はこれから、日本の南を北西に向かって進み、18日から19日にかけて、沖縄に影響を及ぼす恐れが予想されている。 2024年9月15日, Sputnik 日本
2024-09-15T23:09+0900
2024-09-15T23:09+0900
2024-09-15T23:09+0900
台風
沖縄
国内
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/0f/19093649_128:0:2311:1228_1920x0_80_0_0_5d5ffda5a1e572536f64de49c92d5d90.png
現在、中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は毎秒18メートル、最大瞬間風速は毎秒25メートル。
沖縄
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/0f/19093649_401:0:2038:1228_1920x0_80_0_0_3d7cb2677d153b8aab5e67e553d207ab.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
台風, 沖縄, 国内
大型台風14号「プラサン」発生 18日あたりに沖縄に接近か
日本時間15日21時ごろ、マリアナ諸島で大型の台風14号「プラサン」が発生した。台風はこれから、日本の南を北西に向かって進み、18日から19日にかけて、沖縄に影響を及ぼす恐れが予想されている。
現在、中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は毎秒18メートル、最大瞬間風速は毎秒25メートル。
先の台風13号（バビンカ）は14日夜に奄美地方を直撃し、建物の屋根、樹木などを吹き飛ばす被害を出した。13号は北西に進行し、すでに熱帯性低気圧に変わっている。