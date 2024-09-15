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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240915/19092806.html
ロシア　米ロケット砲「ハイマース」の解明作業を開始
ロシア　米ロケット砲「ハイマース」の解明作業を開始
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‍「分解作業を開始しました。集積回路の全貌解明はまだですが、弾頭部分の大掛かりな研究が行われています」 2024年9月15日, Sputnik 日本
2024-09-15T19:17+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシア軍は米軍開発のロケット砲ハイマースの弾頭部分に内蔵された、 ミサイル先端部分の制御のスタビライザー、 集積回路、電子機器を入手した。分解作業の後、個々の部位の分析が行われる。
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ロシア　米ロケット砲「ハイマース」の解明作業を開始

2024年9月15日, 19:17
© Sputnik / メディアバンクへ移行ロシア　米ロケット砲「ハイマース」の解明作業を開始
ロシア　米ロケット砲「ハイマース」の解明作業を開始 - Sputnik 日本, 1920, 15.09.2024
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‍「分解作業を開始しました。集積回路の全貌解明はまだですが、弾頭部分の大掛かりな研究が行われています」
ロシア軍は米軍開発のロケット砲ハイマースの弾頭部分に内蔵された、 ミサイル先端部分の制御のスタビライザー、 集積回路、電子機器を入手した。分解作業の後、個々の部位の分析が行われる。
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