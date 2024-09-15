https://sputniknews.jp/20240915/19092806.html
ロシア 米ロケット砲「ハイマース」の解明作業を開始
ロシア 米ロケット砲「ハイマース」の解明作業を開始
Sputnik 日本
「分解作業を開始しました。集積回路の全貌解明はまだですが、弾頭部分の大掛かりな研究が行われています」 2024年9月15日, Sputnik 日本
2024-09-15T19:17+0900
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ロシア軍は米軍開発のロケット砲ハイマースの弾頭部分に内蔵された、 ミサイル先端部分の制御のスタビライザー、 集積回路、電子機器を入手した。分解作業の後、個々の部位の分析が行われる。
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「分解作業を開始しました。集積回路の全貌解明はまだですが、弾頭部分の大掛かりな研究が行われています」
ロシア軍は米軍開発のロケット砲ハイマースの弾頭部分に内蔵された、 ミサイル先端部分の制御のスタビライザー、 集積回路、電子機器を入手した。分解作業の後、個々の部位の分析が行われる。