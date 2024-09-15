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日本の高齢者 人口、割合、就労人口のいずれも過去最高
日本の高齢者 人口、割合、就労人口のいずれも過去最高
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日本は総務省統計局の発表で、65歳の高齢者の人口が3625万人と過去最高に達したことが明らかになった。高齢者の総人口に占める割合も29.3％と過去最高で、同時に世界最高となった。 2024年9月15日, Sputnik 日本
2024-09-15T20:53+0900
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高齢者の就労人口914万人も過去最多を更新しており、主要国の中でも高い水準にある他、就業率も4人に1人以上の25.2％。また、65歳から69歳の就業率は52％と半数を超えた。
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日本の高齢者 人口、割合、就労人口のいずれも過去最高
日本は総務省統計局の発表で、65歳の高齢者の人口が3625万人と過去最高に達したことが明らかになった。高齢者の総人口に占める割合も29.3％と過去最高で、同時に世界最高となった。
高齢者の就労人口914万人も過去最多を更新しており、主要国の中でも高い水準にある他、就業率も4人に1人以上の25.2％。また、65歳から69歳の就業率は52％と半数を超えた。