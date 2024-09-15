https://sputniknews.jp/20240915/19092927.html

日本の高齢者 人口、割合、就労人口のいずれも過去最高

日本の高齢者 人口、割合、就労人口のいずれも過去最高

Sputnik 日本

日本は総務省統計局の発表で、65歳の高齢者の人口が3625万人と過去最高に達したことが明らかになった。高齢者の総人口に占める割合も29.3％と過去最高で、同時に世界最高となった。 2024年9月15日, Sputnik 日本

2024-09-15T20:53+0900

2024-09-15T20:53+0900

2024-09-15T20:53+0900

国内

社会

高齢

高齢者

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/0f/19092986_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4879347c7c2e438323b5c9026b788a49.jpg

高齢者の就労人口914万人も過去最多を更新しており、主要国の中でも高い水準にある他、就業率も4人に1人以上の25.2％。また、65歳から69歳の就業率は52％と半数を超えた。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 社会, 高齢, 高齢者